شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر وصول أبو جبل لحسم ملف التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادي الزمالك وصول محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق، من الكاميرون مع المنتخب الوطني عقب المشاركة في المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية أمس أمام السنغال، لحسم ملف تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وكشف مصدر مقرب من إدارة الزمالك أن الحارس تلقى عدة عروض خليجية عقب تألقه فى بطولة الأمم الأفريقية، إلا أن الإدارة تثق فى رغبة اللاعب فى التجديد والبقاء بالزمالك لمواسم مقبلة.

وفى سياق آخر، عقد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض خلال مران الأحد.

وتحدث أمير مرتضى مع كارتيرون فى بعض الأمور الخاصة باستعدادات الزمالك للقاء المقبل، واطمأن على حالة اللاعبين قبل مواجهة بطل أنجولا، وحرص الثنائي على تنسيق بعض الأمور الإدارية الخاصة بالاستعداد للمباراة القادمة أمام بطل أنجولا والتأكيد على توفير كافة سبل الدعم .

من ناحية أخرى، طلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من جهازه المعاون تجهيز تقرير مفصل عن فريق بترو أتلتيكو الأنجولى الذى سيواجهه يوم 12 فبراير فى الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويرغب كارتيرون فى مشاهدة بعض مباريات بترو أتلتيكو للوقوف على عناصر القوة والضعف حتي يتمكن من تحديد خطة المباراة وطريقة لعب اللقاء، لتحقيق المكسب الأول فى دور المجموعات.

فى سياق آخر، كانت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية المحترفة أعلنت عن جدول المباريات المتبقية من الدور الأول ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022، وجاء مباريات فريق الزمالك كالتالي:

سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري باستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة

الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل باستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

الزمالك والجونة يوم 7 مارس المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل باستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.