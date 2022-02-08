شكرا لقرائتكم خبر عن 65% من القراء يتوقعون نجاح الأهلى في التأهل لنهائى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح الأهلى في تجاوز بالميراس والتأهل لنهائى كأس العالم للأندية، توقع غالبية القراء نجاح الأهلى في تجاوز بالميراس والتأهل لنهائى كأس العالم للأندية.

وتوقع 65% من القراء نجاح الأهلى في تجاوز بالميراس والتأهل لنهائى كأس العالم للأندية، بينما استبعد 35% من القراء نجاح الأهلى في تجاوز بالميراس والتأهل لنهائى كأس العالم للأندية.