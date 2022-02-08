شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه المنتخب وديا استعدادا لمونديال السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق كرة السلة بنادى الزمالك مباراة ودية اليوم مع المنتخب الوطنى لكرة السلة، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية التى تقام فى الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجارى، بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

ومن المقرر أن تقام المباراة على هامش معسكر الفريق بالإسكندرية، حيث يقيم الفريق الأبيض معسكرا لمدة 3 أيام فى إطار الاستعداد للبطولة.

وينهى فريق سلة الزمالك معسكره غدا الأربعاء على أن يخوض بطولة كأس العالم للأندية الجمعة المقبل.