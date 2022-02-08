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الزمالك يواجه المنتخب وديا استعدادا لمونديال السلة

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق كرة السلة بنادى الزمالك مباراة ودية اليوم مع المنتخب الوطنى لكرة السلة، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية التى تقام فى الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجارى، بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

 

ومن المقرر أن تقام المباراة على هامش معسكر الفريق بالإسكندرية، حيث يقيم الفريق الأبيض معسكرا لمدة 3 أيام فى إطار الاستعداد للبطولة.

 

وينهى فريق سلة الزمالك معسكره غدا الأربعاء على أن يخوض بطولة كأس العالم للأندية الجمعة المقبل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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