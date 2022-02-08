عضو اتحاد الكرة: كيروش سيتواجد أمام السنغال بعد قبول التظلم على إيقافه

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، قبول الاستئناف على عقوبة إيقاف كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر، وتواجده على مقاعد البدلاء في المواجهة المرتقبة أمام السنغال في تصفيات كأس العالم 2022.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر معاقبة كيروش بالإيقاف لمباراتين بعد طرده في مواجهة الكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021، ونفذ المدير الفني العقوبة في مباراة النهائي أمام السنغال في النهائي.

وحسب ما قاله إيهاب الكومي في مداخلة تليفونية مع برنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس" إن عقوبة كيروش اصبحت مباراة واحدة بعد قبول التظلم الذي تقدم به الاتحاد المصري، وبهذا سيتواجد في مواجهة الذهاب أمام السنغال بالدور الفاصل من تصفيات كأس العالم.

ومن المقرر أن يستضيف منتخب مصر نظيره السنغالي في ذهاب الدور الفاصل من تصفيات المونديال يوم 23 مارس المقبل، وتقام مباراة الإياب في ضيافة السنغال يوم 29 من نفس الشهر.