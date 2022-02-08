أبو جبل يكشف تهديدات بكاري جاساما قبل مباراة مصر والكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشف محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر، التهديدات التي تعرض لها لاعبو المنتخب الوطني من قبل الحكم بكاري جاساما قبل مباراة مصر والكاميرون في كأس أمم أفريقيا.

وقال أبو جبل في تصريحات لبرنامج "الحكاية" عبر قناة "ام بي سي مصر": "الشناوي هو أول شخص جاء لي ليحضني بعد مباراة السنغال، ولن يستطيع أحد أن يفهم معنى أن تكون الكأس قريبة منك وبعد ذلك تخسرها، وكنا نريد الفوز بالبطولة وأن نفرح الناس الذيين جاءوا لتشجيعنا".

وأضاف: "كنا جالسين في غرفة تبديل الملابس بهدوء، وقلت لهم أنه يجب أن نفتكر هذا المشهد الذي نحن فيه الآن، وعندما نكون فرحانين، ويجب أن نفتكره جيداً في شهر 3 المقبل، ويجب أن يكون لدينا ثقة في بعض حتى ننجح في المباراة المقبلة".

وتابع: "قلت للاعبين أنني لن أترك حقي، وأننا سنأخذ حقنا منهم في السنغال، وحزننا الوحيد هو أننا قدمنا كل ما نملك في وجود الإصابات والغيابات ولم نستطع إسعاد الجماهير".

وتحدث أبو جبل عن تهديدات بكاري جاساما: "قبل بداية المباراة، وبكاري جاساما يقول لنا أننا سنخسر سنخسر، وقال لوائل جمعة أن أي حركة سيقوم بها على خط الملعب سيتم طرده هو والمدرب كيروش، ولم يكن يريد الحديث معنا".

وتابع: "قلت لبكاري جاساما أنهم أهدروا 3 ركلات جزاء وأننا فزنا، ولكنه كان يريد التأكد من تقنية الفيديو، وهو كان غريب وكان يتحدث بطريقة كأنه يأمرك، ولم يكن يريد إنهاء المباراة بطريقة صحيحة".

وعن محمد صلاح: "صلاح من أفضل اللاعبين والشخصيات في العالم، وكان يأتي ويتحدث معنا وكان دوره خارج الملعب مهم مثلما كان في الملعب، وكنا نريد الاستفادة منه بكل الطرق الممكنة، وطريقة تفكيره مختلفة، وكان يقول لنا أننا لا نندفع كلنا على الحكم بكاري جاساما حتى لا يوقع عقوبة علينا ويشهر لنا البطاقات".

وأتم: "لم أكن أتوقع الاحتفالية مع صلاح بهذا الشكل، وركض نحوي بعد تسديده لركلة الجزاء، وعلاقتي به جيدة جدا لأننا لعبنا في المنتخبات".