الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة بالميراس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: عبد الحكيم طه

خاض الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم الإثنين، على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية، استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي مع بالميراس، بطل أمريكا الجنوبية، غدا الثلاثاء، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2021 بالإمارات.

واشتمل ‏المران على تقسيمة قوية بمشاركة جميع اللاعبين، وشهدت حماسا كبيرا لرغبة اللاعبين في دخول حسابات ‏الجهاز الفني لمواجهة الغد أمام بالميراس.

وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة بيتسو موسيماني، على الاجتماع بلاعبي الفريق الدوليين بعد وصولهم مباشرة لمقر إقامة بعثة الأهلي في أبو ظبي.

واجتمع موسيماني مع اللاعبين الدوليين فور وصولهم معسكر الفريق بأبو ظبي، للاطمئنان على حالتهم بعد المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وانضم لمعسكر الأهلي في أبو ظبي كل من: محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد شريف.

وحرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق على استقبالهم فور وصولهم إلى مقر الإقامة والانضمام ‏رسميا إلى البعثة.‏