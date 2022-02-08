دوليو الأهلي يصلون إلى أبو ظبي قبل 20 ساعة من مواجهة بالميراس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:
وصل اللاعبون الدوليون في الأهلي إلى مقر إقامة بعثة الأهلي في مدينة أبو ظبي، بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا التي اختتمت أمس بالكاميرون.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الذي يقام في السادسة والنصف مساء غد بتوقيت القاهرة على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.
وانضم لمعسكر الأهلي في أبو ظبي كل من: محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد شريف.
وحرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق على استقبالهم فور وصولهم إلى مقر الإقامة والانضمام رسميا إلى البعثة.
وخاض الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية، واشتمل المران على تقسيمة قوية بمشاركة جميع اللاعبين، وشهدت حماسًا كبيرًا للدخول في حسابات الجهاز الفني لمواجهة الغد أمام بالميراس.