دوليو الأهلي يصلون إلى أبو ظبي قبل 20 ساعة من مواجهة بالميراس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

وصل اللاعبون الدوليون في الأهلي إلى مقر إقامة بعثة الأهلي في مدينة أبو ظبي، بعد ‏انتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا التي اختتمت أمس بالكاميرون. ‏

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الذي ‏يقام في السادسة والنصف مساء غد بتوقيت القاهرة على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة ‏الإماراتي.‏

وانضم لمعسكر الأهلي في أبو ظبي كل من: محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد شريف.

وحرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق على استقبالهم فور وصولهم إلى مقر الإقامة والانضمام ‏رسميا إلى البعثة.‏

وخاض الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية، واشتمل ‏المران على تقسيمة قوية بمشاركة جميع اللاعبين، وشهدت حماسًا كبيرًا للدخول في حسابات ‏الجهاز الفني لمواجهة الغد أمام بالميراس.‏