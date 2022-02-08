الامارات | فرح المري تضيء «عام الخمسين» في بطولة السلم للدراجات الهوائية

شكرا لقرائتكم خبر عن فرح المري تضيء «عام الخمسين» في بطولة السلم للدراجات الهوائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوجت المتسابقة فرح المري، عضو فريق ياسي، بلقب «سباق عام الخمسين» للدراجات الهوائية للهواة الإماراتيات، الذي أقيم أمس ضمن منافسات النسخة السادسة من بطولة السلم، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وينظمها مكتب سموه للمشتريات والتمويل.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تفوز فيها فرح المري، بعد أن توجت بلقب النسخة الأولى.

وجاءت في المركز الثاني دراجة فريق الريف، هالة محمد، بينما أحرزت المركز الثالث عضو فريق الشعفار جميرا مريم العوضي، فيما حقق فريق الشعفار جميرا المركز الأول على صعيد ترتيب الفرق.

وأقيم السباق لمسافة 108 كيلومترات في منطقة سيح السلم في محمية المرموم، التي اعتمدتها اللجنة المنظمة لأول مرة، وتعد المسافة هي الأطول لسباق الهواة الإماراتيات، بعدما كانت في النسخة الأولى 47 كيلومتراً، وزادت في النسخة الثانية إلى 74 كيلومتراً.

وشهد السباق الذي أقيم وسط رياح قوية وصلت سرعتها إلى 37 كيلومتراً في الساعة في بعض الأوقات، مشاركة 71 متسابقة بصفة فردية أو من خلال فرق الريف، الشعفار جميرا، البطين، العين للدراجين، الوثبة، الموفر أند شيكر، ياسي، إيروويك سايكلز، 971 أثليتس، ومطارات دبي.

وقدّم رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، عمير بن جمعة الفلاسي، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لدعم سموه للسباق وحضور جانب من منافسات الأمس. وقال في تصريحات صحافية: «كان لتوجيهات سموه تأثير مباشر لجعل البطولة في صدارة الأحداث الرياضية، وارتقت برياضة الدراجات الهوائية في الدولة على كل المستويات.

وأثنى الفلاسي، على الأداء الذي قدمته المشاركات في السباق، والتنافس الكبير رغم قوة الرياح التي شكلت تحدياً طبيعياً واجهته المشاركات بهمة عالية، وتكتيك فعّال، وأكد جاهزية المشاركات كافة.

وأضاف: «نحن سعداء بالمستوى الكبير الذي وصلت إليه الدراجات الإماراتيات، وهو أمر يؤكد الدور الذي لعبته سباقات بطولة السلم المخصصة للسيدات تحديداً، في نشر ممارسة هذه الرياضة والارتقاء بمستويات الرياضيات الإماراتيات وغير الإماراتيات في الدولة.

وأشار الفلاسي، بقوله: «نحن سعداء بنجاح تنظيم السباق وإنهاء جميع المشاركات لمسافة 108 كيلومترات، دون حوادث، وبأداء فردي وفرقي أثلج صدورنا، وأكد أن البطولة حققت أهدافها الرياضية والمجتمعية، وتبوأت مكانة الصدارة في رياضة الدراجات الهوائية في الدولة والمنطقة.

فرح المري: تحديت نفسي للعودة بطلة من جديد

أعربت لاعبة فريق ياسي، فرح المري، عن سعادتها بالفوز باللقب والعودة من جديد إلى القمة، بعدما حققت لقب النسخة الأولى من السباق، وقالت: «كان السباق صعباً للغاية من بدايته، واعتمدت على نفسي، كوني أشارك بشكل فردي، ولا يوجد لاعبات معي في الفريق، ولكن لابد أن أشكر فريق الشعفار الذي ساعدني كثيراً على فترات السباق».

وأضافت: «حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كان الحافز الأول لي في السباق وشجعني لمواصلة السباق بالشكل المطلوب وسموه الداعم الأول لي ولكل المشاركات في السباق، وكانت رغبتي كبيرة في الفوز بالسباق مجدداً، بعد الفوز بالنسخة الأولى، والحقيقة أنني عملت للتجهيز لهذا السباق على مدار عام كامل، وكنت أجهز نفسي فنياً وبدنياً من أجل الصدارة، وهو ما حققته في نهاية السباق»

بطولة السلم

تختتم منافساتها 17 الجاري تستكمل النسخة السادسة لبطولة السلم منافساتها بإقامة سباق «عام الخمسين» الثاني للهواة الإماراتيين يوم 13 الجاري، فيما يقام سباق «عام الخمسين» للنخبة السيدات في اليوم التالي لهذا الموعد، على أن تختتم البطولة منافساتها بإقامة سباق «عام الخمسين» الصحراوي الثاني للإماراتيين والمقيمين يوم 17 من الشهر ذاته.

• فريق الشعفار جميرا يحصد المركز الأول على صعيد ترتيب الفرق.

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