الامارات | منصور بن زايد يستقبل رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد يستقبل رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، في قصر الوطن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

جرى خلال اللقاء بحث برامج وخطط تطوير الاتحاد الآسيوي، والارتقاء بمسيرة كرة القدم في المنطقة. واستعرض الجانبان الدور الريادي للإمارات في دعم المبادرات الكروية على المستويين الآسيوي والدولي.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بدور الاتحاد الآسيوي وجهوده في تطوير رياضة كرة القدم، منوهاً بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لدعم المبادرات الرياضية المحلية والدولية.

جاء اللقاء بالتزامن مع استضافة أبوظبي لمنافسات النسخة الـ18 لكأس العالم للأندية (الإمارات 2021) التي تشهد مشاركة نخبة الأندية أبطال القارات، وتختتم منافساتها يوم السبت المقبل.

حضر اللقاء المستشار في وزارة شؤون الرئاسة، فارس المزروعي، ورئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية عبدالله الجنيبي.

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