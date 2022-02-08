الامارات | مجلس أبوظبي الرياضي يطلق مشروع «أكتيف HUB»

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أبوظبي الرياضي يطلق مشروع «أكتيف HUB» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وشركة بالمز الرياضية، مشروع «أكتيف HUB»، الذي يهدف لتفعيل المرافق الرياضية المتوفرة في 20 مدرسة في إمارة أبوظبي، وإمكانية الاستفادة منها بعد الدوام الرسمي من قبل الطلبة والطالبات وذويهم وعموم فئات المجتمع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مجلس أبوظبي الرياضي، أول من أمس، بحضور المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي طلال الهاشمي، والمدير التنفيذي لمكتب الشؤون الاستراتيجية في دائرة تنمية المجتمع محمد البلوشي. وتفتح 20 مدرسة في إمارة أبوظبي مرافقها الرياضية أمام الطلبة والطالبات وذويهم وعموم فئات المجتمع، بداية من 14 الجاري، لرفع وتعزيز مستوى الممارسة الرياضية في المجتمع.

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