الامارات | مباريات اليوم

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس العالم للأندية
بالميراس - الأهلي 20:30
كأس إيطاليا
إنتر ميلان - روما 00:00
وست هام - واتفورد 23:45
نيوكاسل - إيفرتون 23:45
بيرنلي - مانشستر يونايتد 00:00
الدوري العراقي
نوروز - زاخو 14:30
الكهرباء - أمانة بغداد 15:00
نفط البصرة - الكرخ 16:45
نفط ميسان - النفط 19:00
الطلبة - الشرطة 21:15
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App