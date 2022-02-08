اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس العالم للأندية

بالميراس - الأهلي 20:30

كأس إيطاليا

إنتر ميلان - روما 00:00

وست هام - واتفورد 23:45

نيوكاسل - إيفرتون 23:45

بيرنلي - مانشستر يونايتد 00:00

الدوري العراقي

نوروز - زاخو 14:30

الكهرباء - أمانة بغداد 15:00

نفط البصرة - الكرخ 16:45

نفط ميسان - النفط 19:00

الطلبة - الشرطة 21:15

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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