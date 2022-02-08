الامارات | أبطال الإمارات يتألقون في أولى جولات «كايت سيرف دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الإمارات يتألقون في أولى جولات «كايت سيرف دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت أول من أمس، منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي لألواح التزحلق على الماء بالمظلات (كايت سيرف) في شاطئ نسناس في جميرا.

واستقطب الحدث ما يزيد على 100 متسابق ومتسابقة من 28 دولة. وتوّج الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، الفائزين والفائزات.

وحقق نجم المنتخب الوطني محمد عبيد المنصوري، المركز الأول في فئتين مختلفتين؛ الأولى توين تيب والثانية الألعاب الحرة، بجانب حصوله على المركز الثالث في فئة هايدروفويل.

وحصل المنصوري على المركز الأول في توين تين (فئة مواطنين) متفوقاً على زملائه راشد الفلاسي (الثاني) وعبدالعزيز المرزوقي (الثالث)، وفي فئة الناشئين حقق عبدالله المحيربي المركز الثالث خلف اللبناني غبرائيل كاساس (الأول) والفرنسي توماس مارسيال (الثالث). وذهب المركز الأول للمحترفين رجال إلى المصنف العالمي الكولومبي جون بيريز توريس، متقدماً على اللبناني نور الداندشلي (الثاني) والسريلانكي محمد اجمل خان (الثالث)، فيما تألقت لاعبة موريشيوس شارلين ميشيل لدى السيدات، متقدمة على الكورية سيو هيوان (الثانية) والفرنسية مارياني اماندا (الثالثة).

وحقق محمد المنصوري المركر الأول في منافسات الألعاب الحرة، متقدماً على راشد الفلاسي (الثاني) وسالم السويدي (الثالث)، وفي فئة الرجال فاز الكولومبي جون بيريز توريس بالمركز الأول، ونجحت البريطانية سارا دوغلاس في انتزاع لقب فئة السيدات. ونجح المتسابق عبدالعزيز عبدالله المرزوقي في التفوق باليوم الأول في منافسات هايدروفويل (فئة مواطنين)، متقدماً على عبدالله محمد حارب ومحمد المنصوري.

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