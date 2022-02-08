الامارات | عودة سداسي الزمالك الدولي لتدريبات الفريق الخميس المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة سداسي الزمالك الدولي لتدريبات الفريق الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عودة اللاعبين الدوليين محمد أبوجبل ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وأحمد فتوح وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ، إلى تدريبات الفريق يوم الخميس المقبل.

وكان اللاعبون الدوليون قد عادوا بعد ظهر اليوم من الكاميرون بعد المشاركة مع المنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا، حيث خسر المنتخب المصري 2 / 4 بضربات الترجيح أمام نظيره السنغالي في المباراة النهائية التي أقيمت أمس الأحد.

وذكر الموقع الرسمي للزمالك اليوم الأثنين أن كارتيرون فضل منحهم راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام بسبب مشاركتهم مع منتخب مصر في البطولة.

وأضاف أن أيمن حفني لاعب الفريق انتظم في التدريبات بعد ان تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها، والتي كانت عبارة عن شد في العضلة الخلفية، وشارك بصورة طبيعية في تدريبات الفريق اليوم بعدما خضع لبرنامج تأهيلي في الأيام الماضية.

وأدى حازم إمام الظهير الأيمن تدريبات تأهيلية حيث يعاني من إصابة في العضلة الأمامية، ويسعى الجهاز الطبي للفريق إلى تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها يوم السبت الموافق 12 من شباط /فبراير الحالي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم المجموعة إلى جانب الزمالك وبترو أتلتيكو، فريقي الوداد البيضاوي المغربي وساجرادا الأنجولي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news