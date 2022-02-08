الامارات | وزير الشباب والرياضة المصري: «لينا حق عند السنغاليين ومش حنسيبه».. (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة المصري: «لينا حق عند السنغاليين ومش حنسيبه».. (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توعد وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، المنتخب السنغالي في المباراتين المقبلتين اللتين ستجمعان المنتخبين خلال مارس المقبل في الدور النهائي من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.

وقال الوزير المصري في اجتماعه مع لاعبي الفراعنة عقب نهاية مباراتهم ضد السنغال في نهائي بطولة الأمم الافريقية: «لينا حق عند السنغاليين ومش حنسيبه».

وأضاف: «ما قدمتموه في كأس الأمم الافريقية هو محل تقدير واعجاب سواء من الجماهير أو القيادة السياسية، والدولة بكافة مؤسساتها ستقف خلف المنتخب الوطني بكل طاقاتها لتهيئة كافة الظروف أمامه للوصول إلى نهائيات كأس العالم».

وأشار: «نثق في قدرات وامكانيات كل لاعب بالمنتخب الوطني على تحقيق طموحات الجماهير، فمثلما أبليتم بصورة رائعة في بطولة الأمم الافريقية فانتم قادرون على الوصول للمونديال».

وخسر المنتخب المصري لقب كأس الأمم الإفريقية بعد الهزيمة في المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، وذلك عقب التعادل السلبي في الأشواط الأصلية والإضافية من دون أهداف.

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