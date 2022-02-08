الامارات | بعد خسارة مصر من السنغال.. امرأة تحرق منزلها وتقتل طفلها مهندس يتوفى بسكتة قلبية

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خسارة مصر من السنغال.. امرأة تحرق منزلها وتقتل طفلها مهندس يتوفى بسكتة قلبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرقت امرأة مصرية منزلها، فيما توفي مهندس بسكتة قلبية في مصر، عقب خسارة منتخب الفراعنة في نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام السينغال.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية مصرية فقد خنقت المرأة ابنها وفتحت أسطوانة البوتاجاز وأشعلت النيران بطفلتها ونفسها بمدينة أبنوب، شرق محافظة أسيوط.

وتبين من المعاينة وشهادة شهود العيان من سكان الشارع أن الأب خرج لمشاهدة مباراة مصر والسنغال وعقب عودته في الساعات الأولى من صباح اليوم اكتشف أن الأم وهي مريضة نفسياً قتلت طفلها خنقاً وأشعلت النيران في الطفلة ونفسها.

جرى نقل الأم وابنتها المصابة إلى مستشفى أسيوط الجامعي والتحفظ على جثة الطفل بمستشفى أبنوب المركزي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

في السياق نفسه، لقي مهندس مدني من مدينة بورسعيد مصرعه بعد خسارة المنتخب المصري، جراء أزمة صحية أصابته في أحد مقاهي مدينة بور فؤاد على إثر المباراة.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن محمد عوض، أحد أصدقاء المتوفي، قوله: "خالد بيومي تعرض لأزمة صحية عقب خسارة المنتخب أمام منتخب السنغال..كان كويس، معرفش وفاته المفاجأة حصلت ازاي".

كما أوضح شاهد آخر على الحادثة قائلا: "عقب الخسارة تعرض لأزمة صحية، وأجرى اتصالا بزوجته وأبلغها أنه يعاني من التعب وسوف يذهب لمستشفى بور فؤاد العام"، وبعد نقله للمستشفى، لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة أزمة قلبية حادة.

من جانبها، أشارت السيدة راندة الشافعي إلى أن "زوج ابنة عمتها، خالد بيومي، مات أثر أزمة قلبية عقب خسارة المنتخب الوطني أمام السنغال، وذلك حزنا على الخسارة"، حيث نعاه الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد، وفق الموقع.

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