الامارات | أبوظبي تعلن أسماء 20 مدرسة لممارسة الرياضة لجميع أفراد المجتمع.. وتحدد الأوقات وأنواع الألعاب

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تعلن أسماء 20 مدرسة لممارسة الرياضة لجميع أفراد المجتمع.. وتحدد الأوقات وأنواع الألعاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الاثنين، أنه أطلق بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وشركة بالمز الرياضية، مشروع "أكتيف HUB "، الذي يهدف لتفعيل المرافق الرياضة المتوفرة في 20 مدرسة في إمارة أبوظبي، وإمكانية الاستفادة منها بعد الدوام الرسمي من قبل الطلبة والطالبات وذويهم وعموم فئات المجتمع.

وتفتح 20 مدرسة في إمارة أبوظبي مرافقها الرياضية أمام الطلبة والطالبات وذويهم وعموم فئات المجتمع، بداية من يوم الإثنين 14 فبراير، لرفع وتعزيز مستوى الممارسة الرياضية في المجتمع، والتشجيع على غرس المفاهيم الإيجابية للرياضة، ودورها في تحسين اللياقة البدنية، وجعلها نمطاً للحياة اليومية، وانعكاسها الكبير على سعادة ممارسيها.

وتفتح مرافق المدارس الرياضية أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة الثامنة مساء، يومان للذكور ويومان للإناث.

وتفتح في منطقة أبوظبي 10 مدارس مرافقها لعموم فئات المجتمع وهي: القمة - الرواد - البوادي - خليفة أ - ثانوية أبوظبي - الشوامخ - الغزالي - أم العرب - ياس - مجمع الباهية.

وفي منطقة العين: الجاهلي - الطموح - أحمد بن زايد - الخير – المعالي.

وفي منطقة الظفرة: الظفرة - الصديق - بيعة الرضوان - النخبة – السلع.

وقال مجلس أبوظبي الرياضي في بيان له أنه يعمل مع فريق متخصص من شركة بالمز الرياضية التي تجمع الخبراء والمحترفين الرياضيين على وضع جدولة للحصص الرياضية التي تركز على عنصر الاستمتاع بالوقت والمشاركة والتحدي.

وتشمل الرياضات كرة القدم - الكرة الطائرة - كرة السلة - المواي تاي - حصص اللياقة البدنية – الأيروبك - ألعاب القوى – السباحة - الألعاب المائية – الجوجيتسو.. وغيرها من الرياضات.

وسيوفر المشروع فرصة التسجيل لعموم فئات المجتمع اعتباراً من الأسبوع المقبل للمشاركة في التدريبات والحصص عبر الرابط الإلكتروني activehub.adsc.gov.ae

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي طلال الهاشمي على أهمية ومكانة مشروع "اكتيف HUB" ودوره الكبير الذي سيلعبه في نشر ثقافة الرياضة بين عموم فئات المجتمع، مبيناً أنه من المهم الاستفادة من البنى التحتية الرياضية في المدارس المشاركة في المشروع، وتوفير بيئة آمنة لممارسة الرياضة في مناطق أبوظبي والعين والظفرة.

من جانبه قال مدير إدارة الرياضة للمؤسسات التعليمية في مجلس أبوظبي الرياضي ناصر المري: "يعكس مشروع (اكتيف HUB) اهتمامنا الدائم بتحفيز عموم فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، وترجمة خطط ورؤية إمارة أبوظبي في بناء مجتمع صحي ونشط، ما يدعم مؤشر جودة الحياة في إمارة أبوظبي".

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