الامارات | الفطيم تطرح سيارة جديدة تعمل بنظام "هايبرد" كهربائية.. تعرف إلى مواصفاتها

شكرا لقرائتكم خبر عن الفطيم تطرح سيارة جديدة تعمل بنظام "هايبرد" كهربائية.. تعرف إلى مواصفاتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الفطيم عن طرح سيارة لكزس NX الجديدة كلياً، التي تمثل الجيل الثاني من فئة الـ "كروس-أوفر" متوسطة الحجم، وتأتي بطراز "هايبرد" كهربائي ومتوفرة حالياً في صالات العرض.

وتتوفر NX بخيارين من أنظمة الدفع، هما محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر يُولِّد قوة 275 حصاناً وعزم دوران يبلغ 430 نيوتن-متر ويأتي مزوداً بشاحنٍ توربيني ومقترناً بناقل حركة أوتوماتيكي ذي 8 سرعات بخاصية التبديل المباشر.

أما الخيار الثاني، فهو نظام "هايبرِد" كهربائي جديد يجمع بين مصدرين للطاقة؛ الأول هو محرك سعة 2.5 لتر يعمل على البنزين، والمصدر الثاني يضم موتورَين كهربائيَيْن يولدان قوة 188 و234 حصاناً على التوالي، مع قوة إجمالية للنظام تبلغ 240 أحصنة، وعزم دوران يبلغ 239 و391 نيوتن-متر على التوالي.

ويقترن نظام الـ "هايبرِد" الكهربائي أيضاً بنظام ناقل الحركة المتغير المستمر CVT بخاصية التبديل المباشر، الذي يحقق كفاءة في استهلاك الوقود تبلغ 21.5 كلم/لتر، مع توفير مستويات معززة من متعة القيادة.

وقال المدير العام في الفطيم لكزس آندي بارات: "يسعدنا إطلاق مركبة لكزس NX الجديدة كلياً في الإمارات، لتعلن بداية فصل جديد من التميز لعلامتنا الفاخرة. فقد تم تصميم المركبة من خلال القيام بعملية تجديد شاملة، لا سيما لنقاط القوة الرئيسية التي تميزت بها، وبشكل يتماشى مع أنماط الحياة المتطورة والمتنوعة لعملائنا في المنطقة. يُعَد إضافة الطراز الكهربائي سمة بارزة في مجموعة طرازات لكزس القادمة، ويؤكد إطلاق هذه الإضافة الجديدة التزام الشركة بالعمل على دعم تحقيق مجتمعٍ محايدٍ للكربون. كما أن التصميم الجديد المتطور وأداء القيادة المُحسَّن يضيفان بعداً آخر إلى جاذبية مركبة لكزس NX، في حين تضمن مجموعة كبيرة من التقنيات الجديدة فيها أعلى مستويات الأمان والاتصال والمتعة في كل رحلة".