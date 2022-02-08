الامارات | الكشف عن الفرق المشاركة في طواف الامارات 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن الفرق المشاركة في طواف الامارات 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن قائمة الفرق المشاركة في النسخة الرابعة من طواف الإمارات 2022 الذي يقام خلال الفترة من 20 إلى 26 فبراير الجاري.

ويعد طواف الإمارات، السباق العالمي الوحيد، في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل الجولة الافتتاحية لسباقات موسم 2022، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

وتستقطب النسخة الرابعة نخبة فرق الدراجات الهوائية المحترفة على مستوى العالم، بما في ذلك فريق الإمارات الذي نجح في إحراز اللقب من قبل، وتوج بلقب طواف فرنسا العريق في العامين الماضيين عبر الدراج السلوفيني تادي بوجاتشار.

وتضم قائمة المشاركين 20 فريقاً هم: إيه جي تو آر سيتروين (فرنسا)، أستانا (كازاخستان)، البحرين فيكتوريوس (البحرين)، بورا هانزجروهي (ألمانيا)، إي إف إيديوكيشن (الولايات المتحدة الأمريكية)، جروباما (فرنسا)، إينوس جرينايدرز (بريطانيا)، انترمارشيه (بلجيكا)، إسرائيل برميير (إسرائيل)، تيم جامبو فيزما (هولندا)، لوتو سودال (بلجيكا)، موفي ستار (إسبانيا)، كويك ستيب ألفا فيني (بلجيكا)، تيم بايك إنكستشينج (استراليا)، تيم دي إس إم (ألمانيا)، تريك سيجافريدو (الولايات المتحدة الأمريكية)، البيسين فينكس (بلجيكا)، باردياني (إيطاليا)، جازبروم (روسيا)، وفريق الإمارات (الإمارات العربية المتحدة).

وتتنافس الفرق الـ 20 المختلفة خلال الطواف الذي تبلغ مسافته الإجمالية 1058 كيلومتراً عبر 7 مراحل تمثل مزيجاً متنوعاً من التضاريس المختلفة المتاحة لتخصصات جميع الدراجين، منها 4 مراحل للسرعة، ومرحلتين جبليتين، ومرحلة سباق ضد الساعة، ويمر السباق على أهم معالم الدولة وتضاريسها الجغرافية والطبيعية في واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية على مستوى العالم.

من جهته قال أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني:" أثبت طواف الإمارات مكانته المرموقة والعالمية ضمن أهم الأحداث في رياضة الدراجات الهوائية، ونجح في الوصول إلى أعلى تصنيف للاتحاد الدولي في وقت قصير، ولذلك تحرص الفرق العالمية على التواجد في الحدث الذي سيشهد منافسة قوية في نسخته الرابعة، ونرحب بكل الفرق المشاركة ونتمنى لها التوفيق خلال المنافسات".

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