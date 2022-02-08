شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش: فخور بأداء لاعبى المنتخب.. وما قدمناه فى "الكان" هدية للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، عن سعادته بتدريب منتخب مصر، قائلا: "أنا فخور بأداء والتزام اللاعبين بالمنتخب المصري الذين لعبوا من أجل البلد والجمهور المصري وهذا هو أهم شئ بالنسبة لنا".

أضاف البرتغالي كارلوس كيروش، في لقاء مع قناة CBC ضمن تقرير عرضه الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، أنه عندما يرتدي أي لاعب بمنتخب مصر قميص منتخب بلده يبذل كل الجهود ويحاول فعل أي شيء من أجل إسعاد الجماهير المصرية".

وتابع المدير الفني لمنتخب مصر، أن روح اللاعبين بمنتخب مصر كانت كبيرة ببطولة أمم أفريقيا، مردفا: "ما قدمناه في بطولة أمم أفريقيا هدية للمصريين، ونتمنى أن يكون هناك الدعم الكافي في المستقبل للمنتخب المصرى، لأنه حان الوقت للتفكير في مباراتي السنغال سواء بوجودي أو بدون وجودي، لأننا نتمنى السعادة لكرة القدم المصرية".