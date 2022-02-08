شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأثنين 7 فبراير 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين 7 فبراير 2022 العديد من الأخبار المهمة و أبرزها،استقبال لاعبى منتخب مصر بالورود فى مطار القاهرة،محمد صلاح يغادر الكاميرون إلى إنجلترا على متن طائرة خاصة ،الأهلي يرصد مكافآت خاصة لتخطي بالميراس وتحقيق إنجاز بمونديال الأندية .

محمد أبو جبل: المشوار ما انتهاش ونوعدكم نفرحكم واللي جاي أحسن

حرص النجم محمد أبو جبل، حارس عرين نادي الزمالك والمنتخب الوطني، على تقديم رسالة للجماهير، بعد الهزيمة أمام منتخب السنغال في نهائي بطولة أمم أفريقيا أمس، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "الحمد لله على كل شيء الروح والإصرار والعزيمة اللي كانت في لاعبي منتخب مصر ما هي الا اصرار وروح وعزيمة شعب كامل حسينا انه بيمدنا بيها، كان نفسنا نفرحكم ونجيبكم البطولة ولكن هي اقدار من الله، المشوار منتهاش بنوعدكم نفرحكم والى جاي يكون أحسن، اشكر لاعبي منتخب مصر"

موسيماني: عودة الدوليين مباشرة من الكاميرون كانت ستكلفنا مبالغ طائلة

فسر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، سبب عدم سفر اللاعبين الدوليين من الكاميرون للإمارات وقال موسيمانى: عودة اللاعبين الدوليين مباشرة كانت ستكلف إدارة النادى مبالغ طائلة، لذا فضلنا عودتهم بشكل طبيعي للقاهرة.

تعود عجلة الدوري الممتاز للدوران يوم الأربعاء المقبل، بعد فترة توقف استمرت 43 يوما؛ بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا.

محمد صلاح يغادر الكاميرون إلى إنجلترا على متن طائرة خاصة

غادر محمد صلاح قائد منتخب مصر و نجم فريق ليفربول الانجليزى الكاميرون منذ قليل متوجها الى إنجلترا عبر طائرة خاصة للانضمام إلى الريدز، وذلك عقب انتهاء مباريات الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية.

موسيماني يتحفظ على مشاركة لاعبي الأهلي الدوليين أمام بالميراس

يتحفظ الجهاز الفنى للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على مشاركة أى من لاعبي الفريق الدوليين فى مباراة بالميراس البرازيلي غداً فى نصف نهائي مونديال الأندية.

الأهلي يفحص عمرو السولية طبيا فى الإمارات قبل مواجهة بالميراس

يخضع عمرو السولية لاعب وسط الأهلي لفحص طبي من قبل الجهاز الطبي للفريق الأحمر خلال تواجده فى الإمارات لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والتى يخوضها الفريق الأحمر باعتباره بطل أفريقيا.

استقبال لاعبى منتخب مصر بالورود فى مطار القاهرة.. فيديو

وصلت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة قادمة من الكاميرون بعد انتهاء المشاركة بمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وحرص الجميع فى مطار القاهرة على استقبال بعثة المنتخب بالورود تقديرا للدور الذى قدموه فى البطولة. الأهلي يرصد مكافآت خاصة لتخطي بالميراس وتحقيق إنجاز بمونديال الأندية رصد مجلس مسئولو النادي الأهلي مكافآت مالية مجزية للاعبيه حال الفوز على بالميراس البرازيلي في المباراة التي تجمعهما غدا الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية والصعود للمباراة النهائية للمونديال، وتحقيق إنجاز جديد وفريد يضاف لإنجازات الفريق الأحمر خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، لأنه لم يسبق له الصعود للمباراة النهائية واللعب على المركز الأول والثاني في مونديال الأندية.

أيمن حفنى يتماثل للشفاء ويشارك فى تدريب الزمالك استعدادًا لبترو أتلتيكو

انتظم أيمن حفني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى تدريب الفريق اليوم، الاثنين، استعدادا للقاء بترو أتلتيكو الأنجولي المقبل. يدرس الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، الاستعانة بمحمد شريف لقيادة هجوم الفريق فى مباراته ضد بالميراس البرازيلي غدا، الثلاثاء، فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، سواء أساسيا أو كاحتياطي، بعد انتظامه فى معسكر الفريق الأحمر مساء اليوم الاثنين.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عودة اللاعبين الدوليين: محمد أبوجبل ومحمود حمدي “الونش” ومحمود علاء وأحمد فتوح وإمام عاشور وأحمد سيد “زيزو”، إلى تدريبات الفريق الخميس المقبل.