شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الجبلاية يجتمع مع رابطة الأندية لتحديد مواعيد معسكرات المنتخب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيهاب الكومى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن رفع عقوبة إيقاف كيروش بعد الاكتفاء بمباراة واحدة، مشيرا إلى أنه سيكون متواجدا على الخط فى مواجهة السنغال المقبلة المحدد لها 24 مارس القادم فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال الكومى، فى تصريح لبرنامج "جمهور التالتة" الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2 أن مجلس الاتحاد بصدد عقب جلسة مع رابطة الأندية من أجل تحديد معسكرات الفراعنة.

وصلت بعثة منتخب مصر، عصر اليوم الإثنين، على متن طائرة خاصة قادمة من الكاميرون، بعد خسارة المباراة النهائية فى بطولة كأس أمم أفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 2/4.

وأنهت سلطات مطار القاهرة، إجراءات وصول بعثة المنتخب الوطني من خلال صالة 4 المخصصة للطيران الخاص بمطار القاهرة، وسط إجراءات أمنية واحترازية ووقائية مشددة، وقام فريق من العلاقات العامة بالإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم داخل الصالة، وحرص العاملون المتواجد في المطار على تحية اللاعبين والجهاز الفنى والتقاط الصور التذكارية معهم.

ووصلت بعثة منتخب مصر على رحلة خاصة لمصر للطيران برقم MS3045 من طرازالبوينج B737-800 قادمة من مطار ياوندي في تمام الساعة 2 ظهرا، حيث كان مقرر وصول البعثة قبل الظهر، ولكن تأجل وصولها لمدة 3 ساعات، نظرا لظروف إنهاء الإجراءات في مطار ياوندي بالكاميرون، حيث كانت تجري بالتزامن معاها أيضا إنهاء إجراءات الجماهير المصرية التي غادرت القاهرة لمؤازرة المنتخب هناك في مباراته النهائية بالبطولة.