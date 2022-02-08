شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرصد 12 مليون جنيه لحسم تجديد تعاقد أبو جبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت إدارة نادى الزمالك مبلغ 12 مليون جنيه في الموسم الواحد، من أجل حسم ملف تجديد تعاقد محمد أبو جبل مع الفريق الأبيض، خاصة بعد المستوى المبهر الذى ظهر به الحارس مع المنتخب الوطنى في بطولة أمم أفريقيا التي انتهت بتتويج منتخب السنغال باللقب على حساب الفراعنة بعد الاحتكام لركلات الترجيح.

تعاقد محمد أبو جبل مع الزمالك ينتهى بنهاية الموسم الجارى، مما يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق خلال الفترة الحالية دون انتظار موافقة الزمالك أو رفض.

من ناحية أخرى قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عودة اللاعبين الدوليين: محمد أبوجبل ومحمود حمدي “الونش” ومحمود علاء وأحمد فتوح وإمام عاشور وأحمد سيد “زيزو”، إلى تدريبات الفريق الخميس المقبل.

وفضّل المدير الفني منح لاعبي الزمالك الدوليين بمنتخب مصر الأول راحة لمدة ثلاثة أيام عقب عودتهم اليوم إلى القاهرة بعد المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى اختتمت منافساتها بالكاميرون مساء أمس.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.