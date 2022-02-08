شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي وبعثة الفريق بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سلبية المسحة الطبية للاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني وبعثة الأهلي بالكامل في أبو ظبي بالإمارات.

وكان أفراد بعثة الأهلي بالكامل قد أجروا مسحة طبية صباح اليوم الاثنين، وذلك استعدادا لمباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام بالميراس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والمحدد لها السادسة والنصف مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.

وكان الفريق قد خاض مرانه الختامي اليوم استعدادا لمباراة الدور نصف النهائي، وقاد بيتسو موسيماني، المدير الفني، اللاعبين في تقسيمة قوية، وشهدت حماسا كبيرا للدخول في حسابات الجهاز الفني لمواجهة الغد أمام بالميراس.

كما حرص الجهاز الفني للفريق على الاجتماع بلاعبي الفريق الدوليين بعد وصولهم مباشرة لمقر إقامة بعثة الأهلي في أبو ظبي.

واجتمع موسيماني باللاعبين الدوليين فور وصولهم معسكر الفريق بأبو ظبي، للاطمئنان على حالتهم بعد المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي اختتمت أمس بالكاميرون.

وانضم لمعسكر الأهلي في أبو ظبي كل من: محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد شريف.

وحرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق على استقبالهم فور وصولهم إلى مقر الإقامة والانضمام ‏رسميا إلى البعثة.‏