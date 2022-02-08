شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: كانت هناك خلافات بين صلاح وحسام البدري بسبب الشارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وائل جمعة، مدير المنتخب الوطني، عن وجود خلافات بين محمد صلاح والجهاز الفني السابق للفراعنة، بقيادة حسام البدري، بسبب شارة القيادة.

وتابع وائل جمعة، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج تغطية خاصة مع الإعلامي تامر صقر على فضائية أون تايم سبورتس: "محمد صلاح أثبت أنه يستحق حمل شارة القيادة منتخب مصر وأنه قائد حقيقي داخل الملعب، وهناك لاعبين كانوا يخشون تسديد ركلات الترجيح، وأبلغوا محمد صلاح، وهذا أمر يحدث في كرة القدم".

وواصل وائل جمعة: "كيروش كان يستغل زيزو في أوقات مناسبة بدليل اختياره رقم 1 في تسديد ركلات الترجيح، تغيير محمد شريف كان لمصلحة الفريق، بسبب عدم تميزه في إحصائيات تسديد ركلات الترجيح".

ولم يتواجد محمد أبو جبل، سواء في التشكيل المثالي الأساسي أو في القائمة الاحتياطية، حيث تواجد إدوارد ميندي حارس السنغال أساسيا، بينما اختير أونانا حارس الكاميرون احتياطيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي اختير محمد أبو جبل أفضل لاعب في البطولة والحاصل على أعلى تقييم فني من قِبَل شركات تحليل الأداء، وعلى رأسها شبكة "سوفا سكور" العالمية.

وتواجد الثلاثي الدولي المصري محمد صلاح (ليفربول)، محمد النني (أرسنال)، محمد عبد المنعم (الأهلي) ضمن التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ونجح محمد أبو جبل في اكتساب احترام الكرة الافريقية والجماهير خاصة بعد تألقه اللافت وتصديه لثماني ضربات جزاء مع منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم.