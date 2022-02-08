شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: كيروش لا يتابع السوشيال ميديا .. ولا يترك شيئا للظروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وائل جمعة، مدير المنتخب الوطني، إن كل اللاعبين الذين تم اختيارهم لمنتخب مصر بعد ذلك قام كيروش والجهاز الفني والمحللين بجمع كل شيء عنهم بأدق التفاصيل، كيروش لا يترك أي شيء للظروف، كيروش هو المسؤول الأول عن طريقة اللعب وتوظيف اللاعبين.

وأضاف وائل جمعة، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج تغطية خاصة مع الإعلامي تامر صقر على فضائية أون تايم سبورتس: "كيروش توقع سيناريو كأس أمم إفريقيا من ناحية الإصابات والغيابات، ومنذ أول يوم، وهو مقتنع بضم 4 حراس مرمى للمنتخب".

وتابع: "عندما اخترنا 35 لاعبا لقائمة كأس العرب كان تم تحديدهم من المساعدين؛ لأنه لم يستطع معرفة كل اللاعبين في أيام قليلة قبل الموعد النهائي لإرسال القائمة للتعاقد معه قبلها بفترة صغيرة جدا".

واستطرد: " كيروش عمل في ضغوط صعبة جدًا، وكان يجب أن يفوز في مباراتي ليبيا وهو لا يعلم اللاعبين، واستطعنا التأهل وبعد ذلك تفاجأ بأن هناك بطولة عربية وأننا مشاركين".

واختتم: "كيروش لا يتابع (السوشيال ميديا) ولكن لديه منظومة إعلامية تخدمه، ويبلغوه بكل شىء يقال عنه ورد فعل الناس على أدائه".

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي اختتمت بالأمس فى الكاميرون، وتواجد الثلاثي الدولي المصري محمد صلاح (ليفربول)، محمد النني (أرسنال)، محمد عبد المنعم (الأهلي) ضمن التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء التشكيل المثالي كالتالى.. حراسة المرمى: إدوارد ميندي (تشيلسي).

خط الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، محمد عبد المنعم (الأهلي)، إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن)، ساليو سيس (نانس).

خط الوسط: محمد النني (أرسنال)، نامباليس ميندي (ليستر سيتي)، (ابراهيما توريه).

خط الهجوم: ساديو ماني (ليفربول)، فينسنت أبو بكر (النصر)، محمد صلاح (ليفربول).

فيما يتواجد الثنائي المصري أحمد أبو الفتوح، ومحمود حمدي الونش لاعبا الزمالك في التشكيل الاحتياطي للبطولة القارية.