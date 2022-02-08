شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 7 فبراير 2022 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: استقبال لاعبى منتخب مصر بالورود فى مطار القاهرة، الأهلي يفحص عمرو السولية طبيا فى الإمارات قبل مواجهة بالميراس.

محمد أبو جبل: المشوار ما انتهاش ونوعدكم نفرحكم واللي جاي أحسن

حرص النجم محمد أبو جبل، حارس عرين نادي الزمالك والمنتخب الوطني، على تقديم رسالة للجماهير، بعد الهزيمة أمام منتخب السنغال في نهائي بطولة أمم أفريقيا أمس، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "الحمد لله على كل شيء الروح والإصرار والعزيمة اللي كانت في لاعبي منتخب مصر ما هي الا اصرار وروح وعزيمة شعب كامل حسينا انه بيمدنا بيها، كان نفسنا نفرحكم ونجيبكم البطولة ولكن هي اقدار من الله، المشوار منتهاش بنوعدكم نفرحكم والى جاي يكون أحسن، اشكر لاعبي منتخب مصر"

موسيماني: عودة الدوليين مباشرة من الكاميرون كانت ستكلفنا مبالغ طائلة

فسر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، سبب عدم سفر اللاعبين الدوليين من الكاميرون للإمارات وقال موسيمانى: عودة اللاعبين الدوليين مباشرة كانت ستكلف إدارة النادى مبالغ طائلة، لذا فضلنا عودتهم بشكل طبيعي للقاهرة.

تعود عجلة الدوري الممتاز للدوران يوم الأربعاء المقبل، بعد فترة توقف استمرت 43 يوما؛ بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا.

الأهلي يفحص عمرو السولية طبيا فى الإمارات قبل مواجهة بالميراس

يخضع عمرو السولية لاعب وسط الأهلي لفحص طبي من قبل الجهاز الطبي للفريق الأحمر خلال تواجده فى الإمارات لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والتى يخوضها الفريق الأحمر باعتباره بطل أفريقيا..

استقبال لاعبى منتخب مصر بالورود فى مطار القاهرة.. فيديو

وصلت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة قادمة من الكاميرون بعد انتهاء المشاركة بمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وحرص الجميع فى مطار القاهرة على استقبال بعثة المنتخب بالورود تقديرا للدور الذى قدموه فى البطولة. استقبال خاص لعمر كمال عبد الواحد فى مران فيوتشر بعد تألقه مع الفراعنة.. صور استقبل الجهاز الفنى بنادى فيوتشر بقيادة على ماهر، ولاعبى الفريق، عمر كمال عبد الواحد صانع ألعاب الفريق والمنتخب الوطني، بطريقة خاصة على هامش حضوره لمران الفريق اليوم استعدادا للإسماعيلي، حيث استقبل علي ماهر اللاعب بالأحضان بعد تألقه مع الفراعنة خلال مشاركته ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالكاميرون وحصد المنتخب الوطني وصافتها بعد الخسارة من السنغال في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/2.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عودة اللاعبين الدوليين: محمد أبوجبل ومحمود حمدي “الونش” ومحمود علاء وأحمد فتوح وإمام عاشور وأحمد سيد “زيزو”، إلى تدريبات الفريق الخميس المقبل.