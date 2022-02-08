شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلى: كل الدعم لكيروش من أجل الاستمرار مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد الدرندلى، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، تقديم كل الدعم للبرتغالى كارلوس كيروش من أجل الوصول لكأس العالم فى النسخة المقبلة بالدوحة.

وقال الدرندلى، فى تصريح لبرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، إن الاتحاد يحاول وصول هذه الرسالة إلى كيروش باستمراه مع الفراعنة فى ظل الحالة التى ظهر عليها اللاعبون بالانسجام القوى مع الجهاز الفنى، مؤكدا أن المدير الفنى يعمل بكل جهد بعدد ساعات تصل إلى 18 ساعة متواصلة.

وقال الدرندلى، إن كيروش طلب الحصول على إجازة أسبوع لمرافقة حفيدته المريضة ، مشيرا إلى أن مواجهة السنغال المقبلة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بمثابة الأمل لتعويض خسارة البطولة الأفريقية، مشيرا إلى أنه يتمنى لعب المباراة على استاد الرعب "استاد القاهرة" بحضور جماهيرى.

ووصلت بعثة المنتخب عصر اليوم الاثنين، على متن طائرة خاصة قادمة من الكاميرون، بعد خسارة المباراة النهائية فى بطولة كأس أمم أفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 2/4.

وأنهت سلطات مطار القاهرة، إجراءات وصول بعثة المنتخب الوطني من خلال صالة 4 المخصصة للطيران الخاص بمطار القاهرة، وسط إجراءات أمنية واحترازية ووقائية مشددة، وقام فريق من العلاقات العامة بالإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم داخل الصالة، وحرص العاملون المتواجد في المطار على تحية اللاعبين والجهاز الفنى والتقاط الصور التذكارية معهم.

ووصلت البعثة على رحلة خاصة لمصر للطيران برقم MS3045 من طرازالبوينجB737-800 قادمة من مطار ياوندي في تمام الساعة 2 ظهرا، حيث كان مقرر وصول البعثة قبل الظهر، ولكن تأجل وصولها لمدة 3 ساعات، نظرا لظروف إنهاء الإجراءات في مطار ياوندي بالكاميرون، حيث كانت تجري بالتزامن معاها أيضا إنهاء إجراءات الجماهير المصرية التي غادرت القاهرة لمؤازرة المنتخب هناك في مباراته النهائية بالبطولة.