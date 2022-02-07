في القاهرة والإسكندرية.. جماهير سنغالية تحتفل باللقب الإفريقي في شوارع مصر «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر -

احتفل عدد من السنغالين في مصر بفوز منتخب بلادهم بلقب كأس أمم إفريقيا، للمرة الأولى في تاريخه.

وكان المنتخب السنغالي قد نجح في الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على مصر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2.

وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت احتفال عدد من المشجعين للمنتخب السنغالي يحتفلون بفوز فريقهم وتحقيق اللقب الأفريقي الأول له في القاهرة والإسكندرية.

وأظهرت الفيديوهات مجموعة من السنغاليين وهم يرفعون علم بلادهم ويجوبون شوارع أحد المناطق في مصر.

فيما أظهر فيديو آخر مواطن سنغالي مقيم في مصر وهو يحتفل من شرفة منزله رافعاً علم بلاده بعد الفوز باللقب الإفريقي.