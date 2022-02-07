طفى صوت المذيع ومسك المايك.. مرتضى منصور يعلّق على مباراة مصر والسنغال داخل مقر نادي الزمالك.. وأحد الأعضاء: «ياعم الماتش بدأ الله يباركلك»

الشارقة - اميمة ياسر -

خطف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الأضواء خلال مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا.

وكان المنتخب السنغالي قد نجح في الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على مصر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2.

وقرر مرتضى منصور إذاعة المباراة على الهواء مباشرة، داخل مقر نادي الزمالك في منطقة المهندسين، وسط متابعة كبيرة من أعضاء النادي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصوت مرتضى منصور أثناء مباراة مصر والسنغال، وهو المقطع التي انتشر على نطاق واسع خلال الساعات القليلة الماضية

وفوجئ الأعضاء المتابعين للمباراة داخل النادي بإغلاق صوت المعلّق، على محمد علي، ليستمعوا إلى تعليق مرتضى منصور من خلال مكبرات الصوت.

وأدلى رئيس نادي الزمالك برأيه أثناء سير المباراة، موجهاً التحية للاعبي منتخب مصر، خاصة لاعبي الزمالك منهم؛ محمد أبوجبل ومحمود الونش وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو.

وقال منصور عن أبوجبل: "أحمد سليمان (المرشح لرئاسة الزمالك) انتقد التعاقد معه بـ6 ملايين جنيه مصري. ما رأيك الآن؟ أبوجبل يساوي 600 مليون".

وأثناء حديث مرتضى منصور، يظهر في الخلفية صوت أحد المتواجدين الحريصين على متابعة المباراة قائلاً: "ياعم الماتش بدأ بقى الله يباركلك"، في إشارة إلى رئيس نادي الزمالك بإنهاء حديثه وإعادة صوت معلّق اللقاء.