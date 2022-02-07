شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين: منتخب مصر عمل اللى عليه وقدم بطولة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكابتن ربيع ياسين نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق: إن "منتخب مصر عمل اللى عليه، وقدم اللى عليه وعمل بطولة كبيرة، بعد ما دخل فى أجواء البطولة ظهرت أنيابهه، ولكن ضربات الجزاء حظ، ولكن كسبنا حاجات كتيرة جدا ومنها الوطنية، وبكاء لاعبي المنتخب ده دليل على حبهم لوطنهم".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "كسبنا منتخب كبير، وتصفيات كأس العالم قادرين على تخطى السنغال، وكيروش لازم يقدم برنامج تأهيل للشباب بالمنتخب فنيا، وهدفنا اسعاد 100 مليون ويصلوا كأس العالم".

وعن مباراة الأهلى غدا بكأس العالم للأندية قال : "الاهلى فريق كبير ولديه قدرات يقدر يكسب بها ولده خبرات ويملك جوانب بدنية كبير ومباراة الأهلى غدا صعبة جدا وربنا يتمملهم على خير إن شاء الله".

ومن جانبه قال الكابتن محمد حشيش نجم الاهلى ومنتخب مصر السابق، :"منتخب مصر من أول كأس العرب كانت الناس فاقدة الأمل ولكن تفاجأنا بمباراة نيجيريا ولكن بعد كده تدرج فى المستوى حتى وصل لمباراة الكوت فوار، ولعب المنتخب 4 مباريات 120 دقيقة مجهود بدنى كبير جدا، وده يمكن ده طفى النار ومنقدرش نقول لاعبو المنتخب مقصروش وهناك بعض الأخطاء لابد من تداركها فى تصفيات كأس العالم".