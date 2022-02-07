شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: أبو جبل أفضل لاعب فى البطولة والتسويق عائق أمام احتراف الحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد ناجى، مدرب حراس المنتخب الوطنى السابق والحالى لنادى سموحة، أن محمد أبو جبل، الحارس الدولى للفراعنة ونادى الزمالك، يستحق عن جدارة لقب أفضل لاعب فى البطولة وليس أفضل حارس فقط، نظرا لظهوره بمستوى أكثر من رائع خلال المباريات التى شارك فيها، مؤكدا أن أعظم حراس فى العالم لديهم أخطاء خلال المباريات بعكس أبو جبل الذى تميزعنهم فى كل شيء خلال أحداث البطولة.

وأوضح ناجى أنه خلال مشاركة محمد الشناوى حارس الأهلى فى الدور الأول للبطولة كان متميزا للغاية أيضا لولا الإصابه التى أبعدته عن المباريات، مشيرا إلى أنه جمعته مكالمة هاتفية مع الشناوى أكد الأخير فيها أنه سيعود للملاعب بعد 10 أيام على الأكثر، وسيخضع للتأهيل وجلسات خلال الفترة المقبلة.

وأشار مدرب حراس مرمى المنتخب السابق أن التسويق هو السبب فى عدم احتراف الحراس فى الدوريات الأوربية، وأن مصر بها 10 حراس مرمى على أقل تقدير يستطيعوا الإحتراف بأوروبا بكل سهولة ، لافتا إلى أن احتراف عصام الحضرى كان تجربة صعبة، نظرا لأن الدورى السويسرى ضعيف، قائلا إن جميع الحراس الذين شاركوا فى البطولة الأفريقية بالكاميرون محترفون، ولكن أبوجبل تفوق عليهم جميعا.

وأشار ناجى إلى أن جميع الفرق المشاركة فى البطولة لديهم على الأقل 25 لاعبا محترفا، ونحن لا نملك سوى 3 أو 4 لاعبين فقط ويجب إفساح المجال لاحتراف اللاعبين، ومع ذلك نجح لاعبونا فى إحراج جميع المنتخبات والفوز عليهم مثل المغرب وساحل العاج والكاميرون.

وكشف ناجى أنه عند إصابة ابو جبل بكورونا واستبعاده من البطولة العربية طالبت بسرعة عودته للمنتخب، نظرا لخبراته وثقتى القوية بقدراته الفنية خاصة أنه تميز وظهر بمستوى طيب فى مباراه ليبيا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم

وأشاد ناجى بمشاركه على لطفى فى اولى مباريات الاهلى فى كاس العالم للاندية مؤكدا أنه حارس كبير ولابد من اعطائه الثقه لتعويض غياب محمد الشناوى

وحول مشاركة الأهلى فى كاس العالم والنقص العددى لأكثر من 15 لاعبا قال ناجى أن الأهلى بمن حضر وأن اللاعبين رجالة وعلى قد المسئولية ونجحوا فى التغلب على بطل المكسيك فى المباراة الأولى ولديهم فرصة لتحقيق تاريخ جديد بالوصول للمباراة النهائية.

وتمنى مدرب حراس سموحة وصول الأهلى للمباراة النهائية لتحقيق حلم الجماهير المصرية فى كل مكان، مختتما حديثه ان لاعبو الأهلى توجهوا إلى ابوظبى، وسيتم عمل استشفاء خاص لهم ومن الممكن مشاركة أحدهم فى لقاء الغد وسيكون باقى اللاعبين على دكة البدلاء للاستفادة منهم.