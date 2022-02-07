شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل: المشوار ما انتهاش ونوعدكم نفرحكم واللي جاي أحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم محمد أبو جبل، حارس عرين نادي الزمالك والمنتخب الوطني، على تقديم رسالة للجماهير، بعد الهزيمة أمام منتخب السنغال في نهائي بطولة أمم أفريقيا أمس، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "الحمد لله على كل شيء الروح والإصرار والعزيمة اللي كانت في لاعبي منتخب مصر ما هي الا اصرار وروح وعزيمة شعب كامل حسينا انه بيمدنا بيها، كان نفسنا نفرحكم ونجيبكم البطولة ولكن هي اقدار من الله، المشوار منتهاش بنوعدكم نفرحكم والى جاي يكون أحسن، اشكر لاعبي منتخب مصر".



بوست ابو جبل

ولم يتواجد محمد أبو جبل، سواء في التشكيل المثالي الأساسي أو في القائمة الاحتياطية، حيث تواجد إدوارد ميندي حارس السنغال أساسيا، بينما اختير أونانا حارس الكاميرون احتياطيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي اختير محمد أبو جبل أفضل لاعب في البطولة والحاصل على أعلى تقييم فني من قبل شركات تحليل الأداء، وعلى رأسها شبكة "سوفا سكور" العالمية.

وتواجد الثلاثي الدولي المصري محمد صلاح (ليفربول)، محمد النني (ارسنال)، محمد عبد المنعم (الأهلي) ضمن التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ونجح محمد أبو جبل في اكتساب احترام الكرة الافريقية والجماهير خاصة بعد تألقه اللافت وتصديه لثماني ضربات جزاء مع منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم.