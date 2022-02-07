شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: كيروش يتابع جميع اللاعبين ويستمع لمعاونيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وائل جمعة، مدير المنتخب الوطني، أن البرتغالي كارلوس كيروش ليس بالمدرب العنيد، موضحا أن المدرب البرتغالي يستمع لمعاونيه وفي النهاية يقرر ما يراه صحيحا، مؤكدا أن كيروش لابد أن يأخد حقه من الجماهير والإعلام بعد أعاد هيبة منتخب مصر

وتابع وائل جمعة، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج تغطية خاصة مع الإعلامي تامر صقر على فضائية أون تايم سبورتس: "كيروش نجح في الانتصار على 4 منتخبات من أقوى من فرق القارة، وحينما تولى المهمة قال للاعبين أنا سأجعل من منتخب مصر فريقا يهابه الجميع".

وواصل وائل جمعة: "كيروش تفاجئ بمشاركة مصر في كأس العرب، وهناك لاعبون لم يشاهدهم سوى عبر الفيديوهات قبل ضمهم للقائمة المشاركة في البطولة العربية، وتم ترشيحهم من الجهاز المعاون".

وأضاف الصخر: "لا يمكننى أن أقول أن البطولة كانت مواجهة لصالح الكاميرون، لكن كان هناك تحيز ضد منتخب مصر، وخضنا المشوار الأصعب ووصولنا للنهائي نتاج عمل ومجهود كبير".

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي اختتمت بالأمس فى الكاميرون، وتواجد الثلاثي الدولي المصري محمد صلاح (ليفربول)، محمد النني (أرسنال)، محمد عبد المنعم (الأهلي) ضمن التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء التشكيل المثالي كالتالى:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي (تشيلسي).

خط الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، محمد عبد المنعم (الأهلي)، إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن)، ساليو سيس (نانس).

خط الوسط: محمد النني (أرسنال)، نامباليس ميندي (ليستر سيتي)، (ابراهيما توريه).

خط الهجوم: ساديو ماني (ليفربول)، فينسنت أبو بكر (النصر)، محمد صلاح (ليفربول).

فيما يتواجد الثنائي المصري أحمد أبو الفتوح، ومحمود حمدي الونش لاعبا الزمالك في التشكيل الاحتياطي للبطولة القارية.