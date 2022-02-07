شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة 100%.. زيزو يتفوق على ميسي وأساطير الكرة في ضربات الجزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يملك أحمد سيد زيزو رقما يتفوق به على ميسي ورونالدو وجميع أساطير العالم، حيث يملك اللاعب نسبة 100% من ضربات الجزاء والترجيح الناجحة بواقع 18 ضربة مع الزمالك والمنتخب سجلهما جميعا، وكانت آخرها التي سجل منها أمام المنتخب السنغالي أمس.

ونجح أحمد سيد زيزو فى تحطيم رقم نجم فريق تشيلسي الإنجليزي جورجينو الخاص بتسجيل ركلات الجزاء، ليصبح زيزو أكثر لاعب في التاريخ تسجيلا لركلات الترجيح المتتالية بـ18 ركلة جزاء.

وتعود فكرة الركلات الترجيحية لعام 1970، حيث اخترعها الحكم الألماني كارل وولد، وقبل اختراعها كان يتم اللجوء لعدة طرق لحسم الفريق الفائز في المباراة ، اما باللجوء الى القرعة عن طريق رمي قطعة نقود معدنية واختيار الفريق الفائز، أو إعادة المباراة مرة أخرى، وكانت الفرق تشعر بالظلم بسبب الاعتماد على الحظ و قطعة معدن في اختيار الفريق الفائز بالمباراة في حالة التعادل.

الأسطورة الارجنتينية ليونيل ميسي والنجم التاريخي لبرشلونة الإسباني تولى تنفيذ 115 ركلة جزاء خلال مشواره الاحترافي على مدار أكثر من 15 عاما مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين، وتمكن من تسجيل 89 هدفا، وأهدر 26 ركلة.

ولا يوجد لاعب مسدد لضربات الجزاء نجح في تسجيل جميع الضربات التي تصدى لتسديدها، حينما بلغ عدد هذه الضربات 18 ضربة، ليسجل زيزو رقما عالميا.