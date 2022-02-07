شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا الأربعاء بدون الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، على الدخول في معسكر مغلق يوم الأربعاء المقبل، استعدادا لمباراة أتليتكو الأنجولي المقرر لها 12 فبراير الجاري في استاد القاهرة.

وسيخوض الزمالك مرانه في ملعب دريم، بعدما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نقل التدريبات لملعب دريم بالسادس من أكتوبر بداية من اليوم الإثنين ولحين الانتظام في معسكر مغلق استعدادا لخوض مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي المقبلة.

ويأتي قرار الجهاز الفني للفريق بنقل التدريبات خارج النادي، بسبب التجهيز لإقامة انتخابات النادي المقرر لها يوم الجمعة المقبل، الموافق 11 فبراير الجاري على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

كما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عودة اللاعبين الدوليين: محمد أبوجبل ومحمود حمدي “الونش” ومحمود علاء وأحمد فتوح وإمام عاشور وأحمد سيد “زيزو”، إلى تدريبات الفريق الخميس المقبل.

وفضّل المدير الفني منح لاعبي الزمالك الدوليين بمنتخب مصر الأول راحة لمدة ثلاثة أيام عقب عودتهم اليوم إلى القاهرة بعد المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى اختتمت منافساتها بالكاميرون مساء أمس، ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.