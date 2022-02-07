شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 7 فبراير 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 7 فبراير 2022 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: استقبال لاعبى منتخب مصر بالورود فى مطار القاهرة، الأهلي يفحص عمرو السولية طبيا فى الإمارات قبل مواجهة بالميراس.

موسيماني: عودة الدوليين مباشرة من الكاميرون كانت ستكلفنا مبالغ طائلة

فسر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، سبب عدم سفر اللاعبين الدوليين من الكاميرون للإمارات وقال موسيمانى: عودة اللاعبين الدوليين مباشرة كانت ستكلف إدارة النادى مبالغ طائلة، لذا فضلنا عودتهم بشكل طبيعي للقاهرة.

تعود عجلة الدوري الممتاز للدوران يوم الأربعاء المقبل، بعد فترة توقف استمرت 43 يوما؛ بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا.

الأهلي يفحص عمرو السولية طبيا فى الإمارات قبل مواجهة بالميراس

يخضع عمرو السولية لاعب وسط الأهلي لفحص طبي من قبل الجهاز الطبي للفريق الأحمر خلال تواجده فى الإمارات لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والتى يخوضها الفريق الأحمر باعتباره بطل أفريقيا.

استقبال لاعبى منتخب مصر بالورود فى مطار القاهرة.. فيديو

وصلت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة قادمة من الكاميرون بعد انتهاء المشاركة بمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وحرص الجميع فى مطار القاهرة على استقبال بعثة المنتخب بالورود تقديرا للدور الذى قدموه فى البطولة.

أيمن حفنى يتماثل للشفاء ويشارك فى تدريب الزمالك استعدادًا لبترو أتلتيكو

انتظم أيمن حفني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى تدريب الفريق اليوم، الاثنين، استعدادا للقاء بترو أتلتيكو الأنجولي المقبل. يدرس الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، الاستعانة بمحمد شريف لقيادة هجوم الفريق فى مباراته ضد بالميراس البرازيلي غدا، الثلاثاء، فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، سواء أساسيا أو كاحتياطي، بعد انتظامه فى معسكر الفريق الأحمر مساء اليوم الاثنين.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عودة اللاعبين الدوليين: محمد أبوجبل ومحمود حمدي “الونش” ومحمود علاء وأحمد فتوح وإمام عاشور وأحمد سيد “زيزو”، إلى تدريبات الفريق الخميس المقبل.