شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تحضيراته لمباراة بالميراس بالتدريب على ركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة للتصويب على ركلات الترجيح، في ختام فقرات المران الختامي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، استعدادا لخوض مباراة بالميراس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الذي يقام في السادسة والنصف مساء غد بتوقيت القاهرة على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.

وقاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، اللاعبين في تقسيمة قوية خلال المران، وشهدت حماسا كبيرا للدخول في حسابات الجهاز الفني لمواجهة الغد أمام بالميراس، وحرص على إسداء تعليمات محددة للاعبين، سواء في الجوانب الهجومية أو الدفاعية.

هذا ووصل لاعبو الفريق الدوليون إلى مطار دبي منذ وقت قليل؛ فيما قامت بعثة النادي الأهلي بالتنسيق على أكمل وجه لسرعة خروج اللاعبين وتوجههم مباشرة إلى أبو ظبي بمقر إقامة الفريق.