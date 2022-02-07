شكرا لقرائتكم خبر عن النني بعد خسارة المنتخب الوطني: هنبذل أقصى جهد لنفرح بصعودنا لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم المصري محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، على توجيه رسالة شكر لكل متابعيه وجمهوره بعد رسائل الدعم التي تلقاها المنتخب الوطني، على أثر المشاركة البطولية في بطولة أمم أفريقيا وخروج مصر بشكل مشرف في النهائي بركلات الترجيح أمام منتخب السنغال.

ونشر النني صورة للمنتخب الوطني عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، وكتب: "أنا بجد مش عارف أقول ايه بس أنا حابب أشكركم على دعمكم لينا وإنكم حسيتوا بتعبنا وإننا عملنا كل حاجة علشان نكسب البطولة ونفرحكم ونفرح شعب مصر اللي بجد يستاهل يفرح بس قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله وإن شاء الله هنبذل أقصى جهد اننا نفرح كلنا بصعودنا لكأس العالم، شكرا يا أعظم شعب".



بوست النني

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي اختتمت بالأمس فى الكاميرون، وتواجد الثلاثي الدولي المصري محمد صلاح (ليفربول)، محمد النني (أرسنال)، محمد عبد المنعم (الأهلي) ضمن التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء التشكيل المثالي كالتالى:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي (تشيلسي).

خط الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، محمد عبد المنعم (الأهلي)، إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن)، ساليو سيس (نانس).

خط الوسط: محمد النني (أرسنال)، نامباليس ميندي (ليستر سيتي)، (ابراهيما توريه).

خط الهجوم: ساديو ماني (ليفربول)، فينسنت أبو بكر (النصر)، محمد صلاح (ليفربول).

فيما يتواجد الثنائي المصري أحمد أبو الفتوح، ومحمود حمدي الونش، لاعبا الزمالك، في التشكيل الاحتياطي للبطولة القارية.