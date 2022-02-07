شكرا لقرائتكم خبر عن ربيعة: جاهزون لمواجهة بالميراس وتتويج جهود لاعبي الأهلي في البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، توجه بالشكر للاعبين وللجهاز الفني على المجهود الكبير في مباراة مونتيري المكسيكي، الذي تكلل بتحقيق الفوز والوصول إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

واستكمل ربيعة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بالميراس البرازيلي: نسعى غدا لتعويض أي تقصير قد حدث في المباراة الماضية، ولا بد أن نتحلى بكامل تركيزنا لكي نقدم ما يستحقه اللاعبون والجمهور ولتتويج جهدنا بمزيد من النجاح.

وأضاف: مباراة بالميراس لها دوافع كبيرة بالنسبة للفريقين، خصوصا أن الأهلي سبق أن حقق الفوز على نفس الفريق في نسخة البطولة العام الماضي، وهو ما يزيد من دوافع الفريق البرازيلي ويمثل ضغطا كبيرا علينا.

وتابع: موسيماني أعد الفريق بشكل جيد جدا لمباراة الغد، وجعل جميع اللاعبين يعرفون جيدا طريقة أداء المنافس البرازيلي وكل ما يخص لاعبيه، ونحن جاهزون للمباراة ولتحقيق ما نسعى إليه.

واختتم ربيعة: قبل مباراة مونتيري كنا نعلم أن الجمهور هو سلاحنا في هذه المواجهة الصعبة، فتواجده خلفنا يمنحنا قوة وثقة كبيرة، وبالفعل تشجيع الجمهور لنا جعلنا جميعا نجتهد بقوة حتى الثانية الأخيرة، وخرجنا أمام مونتيري فائزين، ونعلم أنه غدا سيدعمنا بقوة، ويمنحنا دوافع قوية للقتال أمام الفريق البرازيلي حتى الثانية الأخيرة.