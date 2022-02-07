أبو جبل: كنت الأحق من ميندي بلقب أفضل حارس في كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد أبو جبل، حارس الزمالك ومنتخب مصر، أنه الأرقام التي حققها خلال بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون تصب في مصلحته مقارنته لما حققه السنغالي إدوارد ميندي، الذي فاز بلقب أفضل حارس في البطولة.

وقال أبو جبل في تصريحات تلفزيونية لقناة "mbc مصر":" حتى لو كنت فزت بأفضل حارس في أمم أفريقيا لن يفرق معي هذا لأنني خسرت البطولة في النهاية".

وأضاف":" لحظة الحزن التي شعرت بها بعد الخسارة كانت صعبة، فأي ألقاب شخصية لم تكن تفرق معي بعد تلك اللحظة".

وتابع:" الأرقام مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي تصب في صالحي لأننا بدأنا معًا من دور الـ 16 بالبطولة، لكن ارقامي كانت أفضل منه بعض الشيء".

وأكمل:" كاف له اخيارات غريبة وميندي نفسه اعترف انني كنت أفضل منه، وقالي لي بعد المباراة كمل وان شاء الله اراك في مباراة شهر مارس بتصفيات كأس أمم أفريقيا".

وانتقل للرد على سؤال هل كان الحضري يضع احمالا تدريبة خلال المران؟ قائلا:" إصابتي واصابة الشناوي كانت خلال المبارة ولم تكن في التدريبات وفي الأخر كل ذلك أقدار".

واستطرد":" التدريب يستمر 25 دقيقة فقط لان المدرب كيروش يحتاج لتواجدنا مع باقي اللاعبين بعد ذلك، ولم يكن هناك أي أحمال تدريبية".

وأتم :" طريقتي في التصدي ركلات الجزاء أن تجعل اللاعب المسدد للكرة يبدأ في القلق وهذا يساعدني على التصدي للكرة، القلق عامل مهمة يجعلني اتمكن من التحكم في الكرة وتفكيره اللاعب".