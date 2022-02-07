أبو جبل يكشف كواليس لقطته مع صلاح وماني.. وسر الزجاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

كشف محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر، عما قاله محمد صلاح للسنغالي ساديو ماني، في اللقطة التي جمعت الثلاثي بنهائي كأس أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون.

كان أبو جبل تصدى لركلة جزاء سددها ماني في مباراة مصر والسنغال بنهائي كأس أمم أفريقيا 2021، أمس الأحد، بعدما تلقى نصيحة من صلاح قائد منتخب مصر، وزميل النجم السنغالي في ليفربول.

وقال أبو جبل في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر": "ماني قال لي إنه سيسدد الكرة في الناحية اليسرى، لكن صلاح رد عليه قائلا (سنرى.. لنجعله يعاقبك)، وكان ردا ذكيا وصائبا من صلاح".

وأضاف: "بالفعل قام ماني بتسديد ركلة الجزاء في الناحية التي أخبرني بها صلاح".

وواصل: "واضح أن منتخب السنغال قام بدراستنا جيدا قبل المباراة، حتى أنهم سددوا ضربات الترجيح في زوايا بعيدة من المرمى".

واستمر: "مررنا بالكثير من الظروف الصعبة بداية من المعسكر هنا في مصر وصولا إلى النهائي، وكنت أتدرب وأنا مصاب بفيروس كورونا، لكن في النهاية تمكننا من التغلب على تلك الصعوبات".

وأردف: كنت أتوقع وصولنا للمباراة النهائية، خاصة بعد مرورنا بمواقف صعبة من بينها إصابتي بفيروس كورونا".

وعن زجاجة المياه التي اشتهر بها حارس منتخب مصر، والتي كانت تحمل قصاصات تساعده على معرفة أماكن تسديد ركلات الجزاء، قال أبو جبل: "عصام الحضري (مدرب حراس المنتخب) هو من ابتكر هذه الحيلة، كان يطلب من الجهاز الفني البحث عن طريقة تسديد كل لاعب لأقوم أنا بدراستها قبل كل مباراة".

واستمر: "الشناوى حارس كبير وكل لاعبي منتخب مصر نجوم كبار، الجهاز الفني قال لنا إننا جميعا نلعب باسم مصر ولا فارق بين أساسي أو احتياطي".

وأكمل: "عندما أصيب الشناوي (في مباراة كوت ديفوار) كنت أخشى أن ينهض مجددا لرغبتي في اللعب، قمت مسرعا بارتداء القفازات والاستعداد للنزول".

وأتم: "بعد انتهاء الشوط الذي شهد إصابة الشناوي اتجهت مسرعا إلى الشناوي للاطمئنان عليه، قام بتحفيزي وأخبرني أنني من سأقوم بإنقاذ الفريق في الوقت الإضافي".