قبل مواجهة الأهلي.. ماذا تغير في بالميراس من الدوحة 2021 للإمارات 2022؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستعد الأهلي لمواجهة نظيره بالميراس البرازيلي، غدًا الثلاثاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، في المباراة التي تجمع بينهما في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات.

ونجح الأهلي في الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد جاء عن طريق محمد هاني، ليتأهل لمواجهة بالميراس.

ويسعى الأهلي لتخطي عقبة الدور نصف النهائي في كأس العالم للأندية، حيث فشل الأحمر في التأهل إلى المباراة النهائية، بعدما وصل إلى نصف النهائي في ثلاث مناسبات سابقة.

واستطاع الأهلي النسخة الماضية في الفوز على بالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بركلات الترجيح.

وأعلن نادي بالميراس عن قائمته المشاركة في كأس العالم للأندية والتي تواجد فيها 13 لاعبًا، لم يتواجد في قائمة الفريق في النسخة الماضية من كأس العالم للأندية.

وضمت قائمة بالميراس 10 لاعبين تواجدوا في مباراة الأهلي في النسخة الماضية وهم:

حراسة المرمى: ويفرتون

الدفاع: جوستافو جوميز، لوان جارسيا، بنيامين كوسكيفيتش، ماركوس روشا، مايكي دي اوليفيرا

وسط الملعب: زي رافائيل، رافائيل فييجا، دانيلو.

الهجوم: روني