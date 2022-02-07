النني: سنبذل أقصى جهدنا للصعود لكأس العالم.. وقدمنا ما في وسعنا للفوز بالبطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد النني لاعب منتخب مصر، أن لاعبو المنتخب الوطني قدموا ما في وسعهم للفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا، مشيراً إلى أن اللاعبين سيبذلون أقصى جهد لهم للصعود لكأس العالم.

وخسر منتخب مصر نهائي كأس أمم أفريقيا أمام منتخب السنغال، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (4-2).

وكتب النني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا بجد مش عارف أقول ايه بس أنا حابب اشكركم علي دعمكم لينا وانكم حسيتوا بتعبنا واننا عملنا كل حاجة علشان نكسب البطولة ونفرحكم ونفرح شعب مصر اللي بجد يستاهل يفرح".

وأتم لاعب نادي أرسنال: "بس قدر الله وما شاء فعل..الحمد لله وان شاء الله هنبذل أقصى جهد اننا نفرح كلنا بصعودنا لكأس العالم.شكرا يا أعظم شعب".