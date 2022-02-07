طلائع الجيش لمصراوي: لم يتحدث معنا أحد بشأن عروض لمهند لاشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

أكد أحمد المهدي، مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، أن إدارة النادي لم يتلق أي عروض للتعاقد مع لاعب الفريق مهند لاشين خلال الأيام الماضية.

وتألق مهند لاشين خلال الفترة الماضية، خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالكاميرون.

وقال المهدي في تصريحات خاصة لمصراوي:" لم يتحدث معنا أحد بشأن التعاقد مع مهند لاشين، مضيفًا :" فترة الانتقالات انتهت فكيف يرحل ؟".

وتابع:" بالتاكيد سوف نحتفل بمهند لاشين عقب انضمامه للفريق لما قدمه مع منتخب مصر".

وأتم المهدي تصريحاته:" سوف نتحدث مع اللاعب لنحدد متى ينضم للتدريبات، بالتاكيد نأمل أن ينضم لنا بداية من الغد".