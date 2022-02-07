بعد تصريحات موسيماني.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام بالميراس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

ألمح الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إلى ما يدور في عقله قبل مواجهة فريقه لباليمراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي في السادسة والنصف من مساء الغد الثلاثاء على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي رداً على سؤال يلا كورة " "لاعبو المنتخب خاضوا بالأمس مباراة كبيرة ونمتلك أيضا عناصر لعبت مباراة كبيرة وحققت الفوز (أمام مونتيري)، لذلك لا يمكن أن ينضم لهم لاعبون آخرون يضمنون المشاركة، هذا الشيء سوف يصنع انقساما داخل الفريق، سنلعب بالشكل الذي يمكننا من الحفاظ على قوام الفريق".

ولعب محمد عبد المنعم وعمرو السولية وحمدي فتحي في تشكيل مصر الأساسي أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية التي توج بها الأخير فيما جلس محمد شريف وأيمن أشرف على دكة البدلاء.

ومن المتوقع أن يعتمد موسيماني على أيمن أشرف ومحمد شريف بسبب عدم مشاركة الثنائي في مباراة الكاميرون ولتعويض الغيابات التي ضربت صفوف الفريق وأدت إلي تأكد غياب 7 لاعبين حتى بعد انضمام الدولين.

وأعتمد موسيماني في المواجهة الماضية على الشاب محمد مغربي ليشغل مركز المدافع جهة اليسار وهو المركز الذي قد يشغله أشرف فيما لعب طاهر محمد طاهر في مركز المهاجم.

وفي حالة استقرار موسيماني على الدفع بالثنائي العائد فإن التشكيل لن يخرج عن:

حارس المرمى: على لطفي .

الدفاع : رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف.

وسط الملعب : محمد هاني - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - على معلول.

الهجوم : طاهر محمد طاهر - محمد شريف - أحمد عبد القادر.

معاناة الأهلي في مركز 8 قد تدفع أيضاً موسيماني بالاستعانة بعمور السولية وهو سيناريو ضعيف بعد خوض اللاعب لمواجهة قوية أمام السنغال وهو نفس الوضع لحمدي فتحي أيضاً.

ووصل لاعبو الأهلي الدوليون إلى مطار دبي منذ وقت قليل قبل قليل للالتحاق بمعسكر الفريق في إمارة أبو ظبي بمقر إقامة البعثة.

وحقق الأهلي الفوز على فريق اف سي مونتيري المكسيكي بطل "كونكاكاف" بهدف نظيف أحرزه محمد هاني في المباراة التي أقيمت أمس في الدور ربع النهائي للبطولة ليتأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي لمونديال الأندية.