ماهي قصة "قارورة ماء" حارس منتخب مصر التي تحدث عنها الجميع؟

رغم الهزيمة المصرية في نهائي كأس أمم أفريقيا أمام السنغال، الأحد، إلا أن كثير من المواقع الرياضية ووسائل الإعلام، المصرية والأجنبية، اهتمت بالحديث عن تألق حارس مرمى منتخب مصر، وأشارت في الوقت ذاته إلى "واقعة ذكية" ارتبطت به خلال مباريات البطولة.



وكشفت تقارير أن حارس "الفراعنة"، محمد أبو جبل، الشهير بـ"جاباسكي"، استعان بزجاجة مياه وُضعت عليها بيانات بتفضيلات لاعبي السنغال في التسديد مما ساهم في تصديه لضربة جزاء لنجم ليفربول السنغالي، ساديو ماني، وكذلك ذهابه في الاتجاه الصحيح أكثر من مرة في ركلات الترجيح.



وقال موقع "ديلي ميل" إن القارورة التي كان برفقته في مباراة منتخبي السنغال ومصر بنهائي أمم أفريقيا في الكاميرون، الأحد، وانتهت بفوز الأول بركلات الترجيح، ساعدته في القفز في الاتجاه الصحيح أربع مرات من خمس مرات في ركلات الترجيح.



واستطاع الحارس، الذي كان ينظر إلى الزجاجة قبل كل تسديدة، صد ركلتين، الأولى من ضربة جزاء لماني في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، والثانية من ركلة ترجيح لبونا سار.



ونشرت "ديلي ميل" صورة لورقة ألصقت بالزجاجة توضح أن ماني يفضل التسديد ناحية يمين الحارس، وقد نفذ الركلتين بالفعل تجاه الناحية اليمني، واستطاع الحارس صد الأولى، خلال المباراة، لكنه لم يتمكن من صد الثانية التي سددها السنغالي بقوة في الشباك في أقصى الزاوية اليمنى الأرضية.



كما أن زميل ماني في ليفربول، محمد صلاح، شوهد وهو يهمس في أذن أبو جبل بعد حصول السنغاليين على ركة الجزاء ويبدو أنه أبلغه بتفضيلات ماني في التسديد، وبالفعل تمكن من صد الضربة والحفاظ على التعادل السلبي لمدة 120 دقيقة.



وكانت وسائل إعلام مصرية لفتت قبل مواجهة مصر والكاميرون في نصف النهائي، التي فاز بها الفراعنة بركلات الترجيح ليصلوا للنهائي أمام السنغال، إلى استعانة الحارس بزجاجة مياه تبين تفضيلات لاعبي الكاميرون في التسديد.

