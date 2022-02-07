أربعة نجوم عرب في التشكيلة المثالية لكأس أمم إفريقيا

ضمّت التشكيلة المثالية لكأس أمم إفريقيا التي اختتمت أمس الأحد العديد من النجوم العرب منهم أربعة لاعبين في القائمة الأساسية.



وفاز منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا بعد تفوقه بركلات الترجيح على حساب نظيره المصري 4-2 إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بلا أهداف.



وجاء في حراسة المرمى للقائمة الأساسية السنغالي مندي أفضل حارس في البطولة، فيما غاب اسم أبو جبل حارس مصر عن القائمة الاحتياطية أيضاً رغم تألقه اللافت في البطولة.



وأتى في خط الدفاع كل من السنغالي سيس وتابسوبا من بوركينا فاسو وعبد المنعم من مصر والمغربي أشرف حكيمي.



وضمّ خط الوسط السنغالي مندي والبوركينابي توريه والمصري محمد النني.



فيما فرض نجوم البطولة أنفسهم في خط المقدمة بتواجد السنغالي مانيه والمصري محمد صلاح وهداف المسابقة أبو بكر.



وتواجد المغربي بوفال في القائمة الاحتياطية حاله كحال محمد حمدي وأحمد أبو الفتوح.

(بي إن سبورت)