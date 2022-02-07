لاعبو الأهلي الدوليين ينضمون لمعسكر الفريق استعداداً لمواجهة بالميراس في مونديال الأندية

الشارقة - اميمة ياسر -

وصل لاعبو الأهلي الدوليين، محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف ومحمد عبد المنعم، إلى أبو ظبي، للانضمام إلى معسكر الفريق الذي يستعد لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي مساء غد الثلاثاء فى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكان لاعبو الأهلي الدوليين قد غادروا مطار القاهرة الدولي في طريقهم إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية مع الأهلي، بعد المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، في المباراة المقرر إقامتها غداً الثلاثاء في تمام الساعة السادسة والنصف في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية بعد تغلبه على فريق إف سي مونتيري المكسيكي بطل "كونكاكاف" بهدف نظيف سجله محمد هاني، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على استاد آل نهيان في أبو ظبي.