شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف مباريات الدوري العام الأربعاء المقبل بعد توقف 43 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود عجلة الدوري الممتاز للدوران يوم الأربعاء المقبل، بعد فترة توقف استمرت 43 يوما؛ بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا.

وتستأنف المباريات بمؤجلات الأسبوع الثامن، حيث يلتقى الأربعاء المقبل كلا من:

ـ إنبي مع المقاصة

ـ طلائع الجيش مع الجونة

بينما تقام يوم الخميس مباراتي البنك الأهلي مع سموحة، والإسماعيلي مع فيوتشر.

وكان الدورى قد توقف بسبب مشاركة منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون والتى وصل فيها الفراعنة للمباراة النهائية وخسر من السنغال بركلات الترجيح 2/4 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.