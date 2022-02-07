شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة إجادة للاعبي زمالك 2003 بعد الفوز على الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عصام مرعي، مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وتامر عبد الحميد نائب مدير القطاع، صرف مكافأة إجادة فورية لفريق الكرة بالنادي مواليد 2003، عقب الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل.

وحقق زمالك 2003 الفوز على الأهلى بثلاثية نظيفة في إطار الجولة الخامسة عشرة من بطولة الجمهورية، سجل أهداف الزمالك: أحمد عبد الرحيم إيشو ومحيي جمعة وعبدالله محمد.

ويقود الجهاز الفني لفريق زمالك 2003: حسين ياسر المحمدي مديرا فنيا، أحمد رزق مدربا عاما، رامي حسن مدربا، حسني مسعد مدرب حراس مرمى، محمود عادل حمودي إداريا، حسن شعير طبيبا، محمد أحمد رشاد أخصائى علاج طبيعى وسيد جاد مهمات.

وشهد اللقاء اليوم، حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ومحمد حلمي رئيس قطاعات الكرة بالقلعة البيضاء وأحمد عبد الحليم وطارق يحيي، عصام مرعي مدير قطاع الناشئين بالنادي وأيمن طاهر المدير الفنى لمدربي حراس المرمي بالقطاعات، وتامر عبد الحميد نائب مدير القطاع، وشكري حسن المدير الإداري لقطاع الناشئين، كما تابع اللقاء محمود جابر المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب.